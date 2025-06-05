ЗСУ вдарили по позиціях «Іскандерів» у Брянській області

Детонація пускової установки ОТРК «Іскандер». Фото: кадр із відео

Сьогодні підрозділи Збройних Сил України у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими компонентами сил оборони завдали ракетного удару по району зосередження російських ракетних військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ, дислокований у районі міста Клинці Брянської області РФ, готувався завдати удару, імовірно, по Києву.







Завдяки ефективній дорозвідці та злагодженій роботі ЗСУ і СБУ цілі були успішно вражені. Одна російська пускова установка ОТРК «Іскандер» здетонувала, ще дві — з високою ймовірністю пошкоджені. Ураження цілей уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок спецоперації «Павутина» було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ.