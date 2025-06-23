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ВСУ атаковали полигон в Донецкой области: есть погибшие и раненые

23 июня 2025, 20:49

ВСУ атаковали полигон в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Как минимум двое российских военных погибли при ударе по полигону под Еленовкой.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по военному полигону во временно оккупированном поселке Еленовка Донецкой области. Об этом сообщает ASTRA.

Удар был нанесен 21 июня. Сегодня стало известно о последствиях атаки. По предварительной информации, в результате удара погибли как минимум двое российских военнослужащих: 32-летний Евгений Войников и 46-летний Алексей Леоненко. Оба служили в воинской части №78530.

Кроме того, не менее шести солдат получили осколочные ранения. Иные детали инцидента на данный момент не разглашаются.

Напомним, ВСУ поразили важный объект российской армии — нефтебазу «Комбинат Атлас» в Ростовской области.

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Донецкая область Еленовка
@novosti.dn.ua

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