ЗСУ атакували полігон у Донецькій області: є загиблі та поранені

Як мінімум двоє російських військових загинули під час удару по полігону під Оленівкою.



Збройні сили України завдали удару по військовому полігону у тимчасово окупованому селищі Оленівка Донецької області. Про це повідомляє ASTRA.

Удару було завдано 21 червня. Сьогодні стало відомо про наслідки атаки. За попередньою інформацією, внаслідок удару загинули як мінімум двоє російських військовослужбовців: 32-річний Євген Войніков та 46-річний Олексій Леоненко. Обидва служили у військовій частині №78530.

Крім того, не менше шести солдатів отримали осколкові поранення. Інші деталі інциденту назаразі не розголошуються.

Нагадаємо, ЗСУ вразили важливий об'єкт російської армії — нафтобазу «Комбінат Атлас» у Ростовській області.