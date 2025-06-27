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Армия РФ сохранила рекордные с осени темпы продвижения в Украине

27 июня 2025, 17:05

Армия РФ сохранила рекордные с осени темпы продвижения в Украине

Армия РФ сохранила рекордные с осени темпы продвижения в Украине

За неполный июнь Россия захватила в Украине 446 квадратных километров, свидетельствуют данные украинского проекта DeepState. Это сопоставимо с майскими темпами (в прошлом месяце российские военные взяли под контроль 457 кв. км), которые стали рекордными с ноября прошлого года, отмечает издание «Агентство. Новости». 

Особенно тяжелая ситуация на юге Донецкой области, где происходит стремительное обрушение фронта, сообщают DeepState и военный аналитик немецкой газеты Bild. Это может создать угрозу линиям снабжения для воюющей севернее украинской группировки.

Согласно данным карты DeepState, самые быстрые темпы продвижения в последний месяц российская армия демонстрировала на юге Донецкой области. С 1 по 26 июня, российским войскам удалось захватить здесь 135,9 кв. км территории. Это больше, чем в других местах. 

Российское наступление сосредоточено в районе западнее Великой Новоселки (примерно 33 км к западу от Угледара), пишет DeepState. Армия РФ предпринимает постоянные попытки штурма на линии от Алексеевки (находится в 25 км к западу от Курахово) до Зеленого Поля (16 км к западу от Великой Новоселки). 

«На участке... продолжает стремительно сыпаться оборона, а враг имеет значительные успехи в продвижении», – пишет DeepState. «Следующее обновление карты будет неутешительным», — предупреждает проект. 

Об обрушении украинской линии обороны на юге региона также пишет военный аналитик Bild Юлиан Репке.

Продвижение на юге Донецкой области действительно проходит быстрее, чем на других участках фронта, подтвердил «Агентству» эксперт Conflict Intelligence Team (CIT). «Вряд ли есть другие участки, где ситуация настолько кризисная», — сказал «Агентству» военный эксперт Кирилл Михайлов. 

При дальнейшем российском продвижении на этом участке можно прогнозировать масштабный выход российских военных к границе Днепропетровской области с юга, считает Михайлов. По его словам, если ВС РФ в этом районе смогут перейти границу региона, это поставит под угрозу линии снабжения для украинских подразделений, которые ведут оборону севернее, на Покровском направлении.

Аналитик CIT предположил, что после выхода на границу Днепропетровской области российские войска могут продолжить движение на запад, вдоль трассы Донецк — Запорожье. Это в долгосрочной перспективе поможет российским войскам в продвижении к Запорожью. Пока же приоритет российских военных – захват Покровска и Константиновки (оба — севернее в Донецкой области), а затем — Славянска и Краматорска (еще севернее в том же регионе).

Главком ВСУ Александр Сырский накануне сообщил, что наступление России в Сумской области остановлено. По словам Михайлова, украинским военным удалось стабилизировать наступление в Сумской области и на севере Донецкой области, но полностью остановить его не удалось. 

Издание «Агентство. Новости» отмечает, что в мае российская армия вернулась к осенним темпам захвата территорий в Украине, взяв под контроль 457 кв. км. Это была максимальная площадь, захваченная за месяц с ноября прошлого года, когда Россия наступала в Украине самыми быстрыми с весны 2022 года темпами. 

Данные за неполный июнь показывают, что Россия не снизила темпов своего продвижения.

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