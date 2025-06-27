До 50 боев ежедневно и 111 тысяч оккупантов — Сырский о ситуации на Покровском направлении

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сирский посетил наиболее горячий участок фронта — Покровское направление. Этот отрезок, протяженностью 1 200 километров, остается эпицентром боевых действий в войне против России.

По словам Сырского, ежедневно здесь фиксируется не менее 50 боевых столкновений. Именно на этом участке противник сосредоточил самую крупную группировку — около 111 000 солдат.

Оккупанты продолжают попытки прорваться к административной границе Донецкой области. Основная цель — не столько военный результат, сколько попытка создать «психологический эффект»: установить флаг, заявить о якобы «победе» и использовать ее в пропагандистских целях.

Наибольшая активность российских диверсионно-штурмовых групп была зафиксирована две недели назад, однако все атаки были успешно отражены. Вражеские подразделения уничтожены или отброшены на безопасное расстояние. Ситуация остается под контролем, говорится в сообщении.

Генерал лично пообщался с украинскими защитниками у линии боевого соприкосновения и на последующих рубежах обороны. Также он провел совещания с командованием подразделений ВСУ и Национальной гвардии.

Напомним, армия РФ сохранила рекордные с осени темпы продвижения в Украине. В приоритете — захват Покровска и Константиновки.