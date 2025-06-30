На оккупированной Донетчине с 1 июля абоненты «Феникса» смогут пройти верификацию на почте

C 1 июля абоненты мобильного оператора связи «Феникс» на оккупированной части Донецкой области могут пройти верификацию в отделениях «Почты Донбасса». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ДАН.

Отмечается, что обновить данные может только физическое лицо, являющееся юридическим владельцем SIM-карты (только лично). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ) и мобильный телефон.

Услуга является платной, отметили в «Почте Донбасса».

Ранее сообщалось, что более 750 тысяч абонентов мобильного оператора связи «Феникс» подтвердили свои данные за время верификации, 80% сделали это в офисах компании.

Изначально подтвердить данные абонентам «Феникса», оформившим сим-карту не на российский паспорт, нужно было до 1 июля, сейчас — до 1 ноября для жителей с паспортом «ДНР» и Украины.