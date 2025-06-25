В Донецке продлили сроки верификации SIM-карт «Феникса», но очереди никуда не делись

На оккупированной территории Донецкой области срок верификации данных абонентов «Феникса» продлен до 1 ноября для двух категорий жителей.



Обновить свои данные у местного оператора мобильной связи до 1 ноября могут те, кто имеет гражданство России и SIM-карты, зарегистрированные на «паспорт ДНР». Вторая категория — те, кто имеет гражданство России и SIM-карты, зарегистрированные на украинские паспорта.

Те, кто имеет SIM-карту «Феникса» и только украинский паспорт, скорее всего, не смогут пользоваться услугами мобильного оператора.

«Верификация данных — это вопрос национальной безопасности, требование федерального законодательства», — заявил глава «ДНР» Денис Пушилин.

Таким образом он подтвердил намерения оккупационной власти собрать максимум данных местных жителей.

Жители оккупированных городов Донецкой области продолжают стоять в длинных очередях у офисов «Феникса». Люди начинают собираться задолго до открытия, а напряженность в очередях нередко доходит до конфликтов, пишут местные жители в пабликах.



«Все еще вижу очереди, еще раз повторяю, что в срочной перерегистрации необходимости нет, мы работаем над тем, чтобы расширить возможности онлайн-верификации», — добавил Пушилин.

Также людям в очередях неизвестные предлагают платные услуги по быстрому оформлению документов.

Посредники за клиента заполняют договор в личном кабинете, распечатывают, сканируют и прочее. Как сообщается, стоимость таких услуг составляет 300-500 рублей.