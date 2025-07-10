Ночью Украину атаковали 18 ракет и 400 БПЛА — Зеленский

Российская армия в ночь на 10 июля массированно атаковала Украину ракетами и дронами разных типов. Под ударом была украинская столица, в Киеве несколько часов гремели взрывы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов. Восемнадцать ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 — «шахеды». Главная цель атаки — Киев и область, также под ударами были Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области», — отметил он.
По словам главы государства, нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора.
Зеленский анонсировал переговоры с партнерами о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины.
Ранее мы писали, что известно по меньшей мере о 16 пострадавших и двух погибших из-за российской ночной атаки.
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