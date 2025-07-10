Вночі Україну атакували 18 ракет і 400 БПЛА — Зеленський

Російська армія в ніч проти 10 липня масовано атакувала Україну ракетами та дронами різних типів. Під ударом була українська столиця, у Києві кілька годин лунали вибухи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин. Вісімнадцять ракет, серед яких і балістичні, і близько 400 ударних дронів, з яких майже 200 — «шахеди». Головна мета атаки — Київ та область, також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області», — зазначив він.
За словами глави держави, потрібно бути швидше із санкціями та тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору.
Зеленський анонсував переговори з партнерами щодо додаткового фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України.
Раніше ми писали, що відомо щонайменше про 16 постраждалих та двох загиблих через російську нічну атаку.
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