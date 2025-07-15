В дроне РФ нашли техдокументацию из ОЭЗ «Алабуги»

«Гербера» привезла чек-лист с завода: внутри дрона-камикадзе обнаружили служебную документацию с подписями работников и датами составления. Фото: ИИ

Украинские военные обнаружили в корпусе сбитого российского дрона-камикадзе типа «Гербера» техническую документацию, которую вероятно забыли убрать на заводе во время сборки. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Речь идет о полном чек-листе производственных операций, который содержит:

серийные номера,

поэтапные инструкции по сборке,

подписи ответственных работников,

даты выполнения,

версии микропрограмм и другие технические детали.

На документах указана дата — 7 мая 2025 года. Упоминаются фамилии исполнителей, а также подтверждается, что сборка велась на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане.

Именно там, по данным многочисленных OSINT-расследований, РФ модифицирует иранские Shahed под собственным брендом.

Этот случай — не единичный. Ранее в подобных дронах уже находили рукописные записки «от инженеров-друзей» или же служебные этикетки, подтверждающие участие именно российского персонала.

Находка дает дополнительные свидетельства спешки, низкого уровня контроля и халатности в производстве. В то же время это — ценный источник данных для разведки: с именами, номерами плат и версиями ПО.

Напомним, ранее над Киевом сбили «Герберу» с камерами на подвесе, CRPA-антенной и радиомодемом.