В дроне РФ нашли техдокументацию из ОЭЗ «Алабуги»

Украинские военные обнаружили в корпусе сбитого российского дрона-камикадзе типа «Гербера» техническую документацию, которую вероятно забыли убрать на заводе во время сборки. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.
Речь идет о полном чек-листе производственных операций, который содержит:
На документах указана дата — 7 мая 2025 года. Упоминаются фамилии исполнителей, а также подтверждается, что сборка велась на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане.
Именно там, по данным многочисленных OSINT-расследований, РФ модифицирует иранские Shahed под собственным брендом.
Этот случай — не единичный. Ранее в подобных дронах уже находили рукописные записки «от инженеров-друзей» или же служебные этикетки, подтверждающие участие именно российского персонала.
Находка дает дополнительные свидетельства спешки, низкого уровня контроля и халатности в производстве. В то же время это — ценный источник данных для разведки: с именами, номерами плат и версиями ПО.
Напомним, ранее над Киевом сбили «Герберу» с камерами на подвесе, CRPA-антенной и радиомодемом.
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