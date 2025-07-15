У дроні РФ знайшли техдокументацію з ОЕЗ «Алабуги»

Українські військові виявили в корпусі збитого російського дрона-камікадзе типу «Гербера» технічну документацію, яку ймовірно забули прибрати на заводі під час збірки. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Йдеться про повний чек-лист виробничих операцій, який містить:
На документах вказана дата — 7 травня 2025 року. Згадуються прізвища виконавців, а також підтверджується, що збірка велася на території особливої економічної зони (ОЕЗ) «Алабуга» в Татарстані.
Саме там, за даними численних OSINT-розслідувань, РФ модифікує іранські «Шахеди» під власним брендом.
Цей випадок — не поодинокий. Раніше в подібних дронах уже знаходили рукописні записки «від інженерів-друзів» або ж службові етикетки, що підтверджують участь саме російського персоналу.
Знахідка дає додаткові свідчення поспіху, низького рівня контролю та недбалості у виробництві. Водночас це — цінне джерело даних для розвідки: з іменами, номерами плат та версіями ПЗ.
Нагадаємо, раніше над Києвом збили «Герберу» з камерами на підвісі, CRPA-антеною та радіомодемом.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях