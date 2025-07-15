У дроні РФ знайшли техдокументацію з ОЕЗ «Алабуги»

«Гербера» привезла чек-лист із заводу: всередині дрона-камікадзе виявили службову документацію з підписами працівників і датами складання. Фото: ШІ

Українські військові виявили в корпусі збитого російського дрона-камікадзе типу «Гербера» технічну документацію, яку ймовірно забули прибрати на заводі під час збірки. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Йдеться про повний чек-лист виробничих операцій, який містить:

серійні номери,

поетапні інструкції зі складання,

підписи відповідальних працівників,

дати виконання,

версії мікропрограм та інші технічні деталі.

На документах вказана дата — 7 травня 2025 року. Згадуються прізвища виконавців, а також підтверджується, що збірка велася на території особливої економічної зони (ОЕЗ) «Алабуга» в Татарстані.

Саме там, за даними численних OSINT-розслідувань, РФ модифікує іранські «Шахеди» під власним брендом.

Цей випадок — не поодинокий. Раніше в подібних дронах уже знаходили рукописні записки «від інженерів-друзів» або ж службові етикетки, що підтверджують участь саме російського персоналу.

Знахідка дає додаткові свідчення поспіху, низького рівня контролю та недбалості у виробництві. Водночас це — цінне джерело даних для розвідки: з іменами, номерами плат та версіями ПЗ.

Нагадаємо, раніше над Києвом збили «Герберу» з камерами на підвісі, CRPA-антеною та радіомодемом.