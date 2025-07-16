В среду россияне повторно обстреляли Дружковку

Мощный взрыв прогремел в Дружковке Донецкой области приблизительно в 14:50 в среду, 16 июля.
Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».
Напомним, ранее сегодня в Дружковке уже гремели взрывы — приблизительно в 12:55 с разницей в несколько секунд было четыре прилёта.
Ранее сообщалось, что город Краматорск Донецкой области в ночь на 16 июля был атакован российскими беспилотниками. В городе прогремели взрывы. В местных пабликах жители сообщали, что их было не менее десяти. В результате воздушной атаки были попадания в многоэтажные и частные дома. Обошлось без пострадавших.
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