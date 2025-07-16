В среду россияне повторно обстреляли Дружковку

Мощный взрыв прогремел в Дружковке Донецкой области приблизительно в 14:50 в среду, 16 июля.

Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

Напомним, ранее сегодня в Дружковке уже гремели взрывы — приблизительно в 12:55 с разницей в несколько секунд было четыре прилёта.

Ранее сообщалось, что город Краматорск Донецкой области в ночь на 16 июля был атакован российскими беспилотниками. В городе прогремели взрывы. В местных пабликах жители сообщали, что их было не менее десяти. В результате воздушной атаки были попадания в многоэтажные и частные дома. Обошлось без пострадавших.