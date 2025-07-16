У середу росіяни повторно обстріляли Дружківку

Потужний вибух пролунав у Дружківці Донецької області приблизно о 14:50 у середу, 16 липня.

Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Нагадаємо, раніше сьогодні у Дружківці вже лунали вибухи — приблизно о 12:55 з різницею в кілька секунд було чотири прильоти.

Раніше повідомлялося, що місто Краматорськ Донецької області в ніч проти 16 липня було атаковано російськими безпілотниками. У місцевих пабликах жителі повідомляли, що було не менше десяти вибухів. Внаслідок повітряної атаки були влучання в багатоповерхові та приватні будинки. Обійшлося без постраждалих.