Ударні БПЛА «Герань-2» з'явилися в армії Білорусі

Ударний БПЛА «Герань-2» в арсеналі збройних сил Білорусі

З'явилися фотопідтвердження наявності ударного БПЛА «Герань-2» серії Ы в арсеналі збройних сил Республіки Білорусь. Про це повідомляє Telegram-канал «Полковник ГШ».



За його інформацією, Білорусь закуповує готові дрони у російського ОЕЗ «Алабуга», а білоруські оператори проходять навчання в бойових російських підрозділах, відомих як «сталінські соколи».

Ударний БПЛА «Герань-2» в арсеналі збройних сил Білорусі

Таким чином, небезпечне озброєння поширюється за межі російсько-української війни та наближається до кордонів Євросоюзу.

Раніше вертоліт Мі-24 армійської авіації ЗСУ відкривав вогонь по дрону «Герань-2». Крім того, збитий БПЛА цього типу раніше виявили у водоймі під Києвом.