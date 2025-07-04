Сбитый БПЛА «Герань» обнаружили в водоеме под Киевом

Сбит российский дрон-камикадзе «Герань-2» в водоеме под Киевом. Аппарат предположительно был выведен из строя украинской РЭБ.

В водоеме в районе Киева был обнаружен сбитый российский дрон-камикадзе «Герань-2» (Shahed-136). Видео, опубликованное телеграм-каналом «Exilenova+», демонстрирует аппарат, спокойно лежащий на поверхности воды без следов поражения или взрыва.



Анализ кадров и характер «посадки» свидетельствуют: беспилотник был предположительно выведен из строя украинскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Из-за потери навигации БПЛА непроизвольно снизился и сел на воду.

Ранее Служба безопасности Украины обнаружила компоненты китайского производства в беспилотниках «Герань» (российская версия иранского «Шахеда»), которыми РФ атаковала Киев в ночь с 3 на 4 июля.



Напомним, над Киевом также были сбиты несколько российских БпЛА «Гербера», но не обычных — с камерами на подвесе, CRPA-антенной и радиомодемом.