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На БПЛА «Герань-2» знайшли новий люк — імовірно касетний

18 липня 2025, 19:57

На БПЛА «Герань-2» знайшли новий люк — імовірно касетний

На уламках «Герані-2» виявлено раніше невідомий люк на носовому обтічнику — можливо, для скидання касетних елементів. На уламках «Герані-2» виявлено раніше невідомий люк на носовому обтічнику — можливо, для скидання касетних елементів.

У мережі з'явилися фото раніше невідомого люка на носовому обтічнику ударного БПЛА «Герань-2». На думку експертів, він, імовірно, призначений для скидання касетних елементів — з огляду на його розташування знизу і збоку. Про це повідомив автор Telegram-каналу «Полковник ГШ».

Він зазначив, що кріплення люка до фюзеляжу нагадує велкро (липучку), а не жорстку фіксацію болтами або засувками. Це може вказувати на те, що люк призначений для доступу до електроніки, батарей або боєприпасу. Принцип його розкриття поки що невідомий, оскільки цілий екземпляр такої конструкції ще не траплявся.

Раніше в одному з російських дронів виявили техдокументацію з підприємства в ОЕЗ «Алабуга», що підтверджує поспіх, слабкий контроль і недбалість під час виробництва БПЛА.

Також у ніч на 13 липня Слов'янськ зазнав атаки з боку російських сил — близько опівночі місто було обстріляно дронами-камікадзе «Герань-2».

Нагадаємо, раніше 12 липня, під час масованої атаки на захід України, у Чернівцях зафіксували удар ракети з касетною бойовою частиною.


Крім того, слід нагадати, що вже з'явилися фотодокази наявності ударного БПЛА «Герань-2» в арсеналі збройних сил Республіки Білорусь.

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