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На «Геранях» РФ замечены новые детали и циничные надписи

11 июля 2025, 12:26

На «Геранях» РФ замечены новые детали и циничные надписи

Технические изменения на реактивных версиях БПЛА. Технические изменения на реактивных версиях БПЛА.

На российских дронах-камикадзе типа «Герань» зафиксированы новые технические изменения. Как сообщил военный обозреватель «Полковник ГШ», на беспилотниках появились прессованные технологические люки с дополнительными рёбрами жёсткости, а также усиленное крепление этих элементов на саморезы к фюзеляжу.

Предположительно, такие доработки необходимы для реактивных модификаций БПЛА «Герань-3», где прочность конструкции особенно критична из-за увеличенной скорости полёта.

Кроме того, на одном из подобных дронов была замечена циничная надпись: «для ТЦК от местных жителей города Одесса».

РФ использует БПЛА не только для ударов, но и для пропаганды.

Утром 11 июля Одесса подверглась атаке беспилотников: по предварительным данным, один из дронов попал в здание Территориального центра комплектования (ТЦК).

Ранее, 8 и 9 июля, после российских атак дронами-камикадзе в Киеве приостановили электронную очередь в ТЦК и СП.

Стоит отметить, что оккупанты и раньше наносили удары по украинским ТЦК — в частности, в Кременчуге, Полтаве, Харькове, Кривом Роге и Запорожье. Подобные надписи на дронах они якобы адресовали «от местных жителей» разных украинских городов. 

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