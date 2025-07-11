На «Геранях» РФ замечены новые детали и циничные надписи

Технические изменения на реактивных версиях БПЛА.

На российских дронах-камикадзе типа «Герань» зафиксированы новые технические изменения. Как сообщил военный обозреватель «Полковник ГШ», на беспилотниках появились прессованные технологические люки с дополнительными рёбрами жёсткости, а также усиленное крепление этих элементов на саморезы к фюзеляжу.



Предположительно, такие доработки необходимы для реактивных модификаций БПЛА «Герань-3», где прочность конструкции особенно критична из-за увеличенной скорости полёта.



Кроме того, на одном из подобных дронов была замечена циничная надпись: «для ТЦК от местных жителей города Одесса».

РФ использует БПЛА не только для ударов, но и для пропаганды.

Утром 11 июля Одесса подверглась атаке беспилотников: по предварительным данным, один из дронов попал в здание Территориального центра комплектования (ТЦК).

Ранее, 8 и 9 июля, после российских атак дронами-камикадзе в Киеве приостановили электронную очередь в ТЦК и СП.



Стоит отметить, что оккупанты и раньше наносили удары по украинским ТЦК — в частности, в Кременчуге, Полтаве, Харькове, Кривом Роге и Запорожье. Подобные надписи на дронах они якобы адресовали «от местных жителей» разных украинских городов.