Ограничения НАБУ и САП: в международном фонде «Возрождение» выступили против принятого закона

Результаты голосования за законопроект №12414. Фото: народный депутат Ярослав Железняк в Телеграм

Международный фонд «Возрождение» считает принятие Верховной Радой законопроекта №12414 и подписание его президентом Владимиром Зеленским критической ошибкой, что подвергает сомнению дальнейшую борьбу с коррупцией в Украине и ее путь в ЕС. Об этом сообщили МФ «Возрождение».



Представители фонда убеждены, что удар по независимости антикоррупционных органов может стать первым шагом на пути демонтажа демократических институтов в Украине, ставших одним из достояний Революции Достоинства.



«Это приближает нас к авторитарному врагу, против которого мы боремся и в борьбе с которым так много украинцев отдали свои жизни. Мы призываем отменить этот закон, вернуть НАБУ и САП их независимость и остановить попытки ослабления демократии в Украине», – отметили в МФ «Возрождение».

Напомним, что 22 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП, а вечером того же дня Зеленский его подписал. Уже 23 июля закон вступил в силу.