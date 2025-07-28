За сутки россияне 14 раз обстреляли Донетчину: есть погибшие и раненые

Последствия российского авиаудара в Доброполье. Фото: Донецкая ОВА

В течение минувших суток российские военные 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 28 июля сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район: в Доброполье повреждена многоэтажка, в поселке Новый Донбасс — частный дом, в Белицком — админздание. В Владимировке (Шаховская громада) повреждено 15 домов, ещё 5 — уничтожены.

Краматорский район: в Лимане поврежден частный дом, в Краматорске — хозпостройка и автомобиль, в Дружковке — 2 авто. В Константиновке ранена 1 женщина, повреждена многоэтажка и 3 частных дома; в Иванополье — 8 домов, в Белокузьминовке — 1. В Ильиновке 1 человек погиб и 3 получили ранения, повреждено 6 домов и 2 машины.

Бахмутский район: в Северске повреждено 4 дома.

По данным главы области, всего за сутки эвакуировали 468 человек, в том числе 25 детей.