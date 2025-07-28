За добу росіяни 14 разів обстріляли Донеччину: є загиблі та поранені

Наслідки російського авіаудару у Добропіллі. Фото: Донецька ОВА

Протягом минулої доби російські військові 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 28 липня повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район: у Добропіллі пошкоджено багатоповерхівку, у селищі Новий Донбас — приватний будинок, у Білицькому — адмінбудівлю. У Володимирівці (Шахівська громада) пошкоджено 15 будинків, ще 5 — знищено.

Краматорський район: у Лимані пошкоджено приватний будинок, у Краматорську — господарську споруду та автомобіль, у Дружківці — 2 авто. У Костянтинівці поранено 1 жінку, пошкоджено багатоповерхівку та 3 приватні будинки; в Іванопіллі — 8 будинків, у Білокузьминівці — 1. В Іллінівці 1 особа загинула та 3 дістали поранень, пошкоджено 6 будинків та 2 машини.

Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено 4 будинки.

За даними очільника області, всього за добу евакуювали 468 осіб, зокрема 25 дітей.