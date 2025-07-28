Украина получила газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору. Иллюстративное фото

Украина впервые получила газ из Азербайджана — по Трансбалканскому коридору. Тестовая поставка осуществляется по маршруту Болгария — Румыния — украинская граница. Об этом сообщил председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

«Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству», — написал он.

Министр энергетики Светлана Гринчук уточнила, что Трансбалканский трубопровод откроет Украине доступ к сжиженному газу, поступающему со всего мира в греческие и турецкие терминалы и азербайджанскому газу.

Она назвала заключенную «Нафтогазом» сделку результатом последовательных усилий и переговоров — и в частности, июльского визита министра энергетики Украины в Баку.

Трансбалканским коридором называют магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции.