Україна вперше отримала газ з Азербайджану — через Трансбалканський коридор

Україна отримала газ з Азербайджану по Трансбалканському коридору. Ілюстративне фото

Україна вперше отримала газ з Азербайджану — по Трансбалканському коридору. Тестове постачання здійснюється за маршрутом Болгарія — Румунія — український кордон. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.

«Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці», — написав він.

Міністр енергетики Світлана Грінчук уточнила, що Трансбалканський трубопровід відкриє Україні доступ до зрідженого газу, що надходить з усього світу до грецьких та турецьких терміналів та азербайджанського газу.

Вона назвала укладену «Нафтогазом» операцію результатом послідовних зусиль та переговорів — і зокрема липневого візиту міністра енергетики України до Баку.

Трансбалканським коридором називають магістральний газопровід, що проходить територією України, Молдови, Румунії, Болгарії та Туреччини.