Україна вперше отримала газ з Азербайджану — через Трансбалканський коридор

Україна вперше отримала газ з Азербайджану — по Трансбалканському коридору. Тестове постачання здійснюється за маршрутом Болгарія — Румунія — український кордон. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.
«Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці», — написав він.
Міністр енергетики Світлана Грінчук уточнила, що Трансбалканський трубопровід відкриє Україні доступ до зрідженого газу, що надходить з усього світу до грецьких та турецьких терміналів та азербайджанського газу.
Вона назвала укладену «Нафтогазом» операцію результатом послідовних зусиль та переговорів — і зокрема липневого візиту міністра енергетики України до Баку.
Трансбалканським коридором називають магістральний газопровід, що проходить територією України, Молдови, Румунії, Болгарії та Туреччини.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях