Ракетный удар по Каменскому: возросло количество пострадавших, среди них — беременная

Россияне атаковали Каменское. Фото: Сергей Лысак

В Каменском Днепропетровской области резко возросло количество пострадавших в результате ракетного обстрела 29 июля. Таким образом 22 гражданских получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Горбунов.



«22 человека пострадали в результате ночной атаки на Каменское. Среди них 10 — медицинские работники: медсестры, акушеры, анестезиолог», — уточнил он.





Кроме того, одна из медицинских работников и беременная девушка госпитализированы. Их состояние остается тяжелым.



Ранее мы писали, что в Каменском одна из ракет разрушила трехэтажное здание, которое не использовалось. Вблизи пострадали медучреждения — роддом и отделение городской больницы.

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