Кривой Рог атаковали «шахеды»: по меньшей мере два взрыва прогремели в городе

Сегодня около 11:00 город Кривой Рог Днепропетровской области был атакован ударными беспилотниками типа «Шахед». Об этом сообщают начальник ГВА Александр Вилкул и местные паблики.
«Кривой Рог. Шахетдная атака. Взрыв», — написал Вилкул в своем телеграм-канале.
Позже областная военная администрация сообщила, что в результате атаки известно о двоих пострадавших, в городе возник сильный пожар.
По состоянию на 11:35 мониторинговые каналы сообщили о пуске управляемых авиабомб в сторону города.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях