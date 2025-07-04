Кривой Рог атаковали «шахеды»: по меньшей мере два взрыва прогремели в городе

Дым после прилёта в Кривом Роге утром 4 июля. Фото: Первый городской, Кривой Рог

Сегодня около 11:00 город Кривой Рог Днепропетровской области был атакован ударными беспилотниками типа «Шахед». Об этом сообщают начальник ГВА Александр Вилкул и местные паблики.

«Кривой Рог. Шахетдная атака. Взрыв», — написал Вилкул в своем телеграм-канале.

Позже областная военная администрация сообщила, что в результате атаки известно о двоих пострадавших, в городе возник сильный пожар.

По состоянию на 11:35 мониторинговые каналы сообщили о пуске управляемых авиабомб в сторону города.