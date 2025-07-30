В сети появилось видео, как вертолёт Ми-8 сбил дрон «Герань-2»

Ми-8 сбивает БПЛА «Герань-2».

Армейская авиация ВСУ продолжает эффективно уничтожать вражеские дроны. 27 июля 2025 года в сети появилось видео, на котором вертолёт Ми-8 одной из украинских бригад сбивает дрон «Герань-2» (Shahed-136). Кадры обнародовал автор Telegram-канала AIR FIGHTER, специализирующегося на военной авиации.



«О возможности сбивать дроны с вертолётов говорили давно, ещё с начала войны. Позже россияне начали запускать "шахеды" выше, и эффективность МОГ снизилась. Но когда армейская авиация начала работать по дронам почти ежедневно — в том числе и ночью — стало очевидно: это один из самых действенных методов», — отмечает автор.



Он подчеркивает, что работа крайне опасна: сбитый дрон может взорваться рядом или упасть на жилую зону. Поэтому пилоты подбирают безопасные участки, чтобы минимизировать риски для мирного населения.



Ранее в ночь на 30 июля (с 22:30 29 июля) Россия выпустила по Украине 78 ударных БПЛА типа «Шахед» и беспилотников-имитаторов разных типов.