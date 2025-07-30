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У мережі з'явилося відео, як вертоліт Мі-8 збив дрон «Герань-2»

30 липня 2025, 12:23

У мережі з'явилося відео, як вертоліт Мі-8 збив дрон «Герань-2»

Мі-8 збиває БПЛА «Герань-2». Мі-8 збиває БПЛА «Герань-2».

Армійська авіація ЗСУ продовжує ефективно знищувати ворожі дрони. 27 липня 2025 року в мережі з'явилося відео, на якому вертоліт Мі-8 однієї з українських бригад збиває дрон «Герань-2» (Shahed-136). Кадри оприлюднив автор Telegram-каналу AIR FIGHTER, що спеціалізується на військовій авіації.

«Про можливість збивати дрони з гелікоптерів говорили давно, ще з початку війни згодом росіяни почали запускати "шахеди" вище, і ефективність МВГ знизилася. Але коли армійська авіація почала працювати по дронах майже щодня - зокрема й уночі - стало очевидно: це один із найдієвіших методів», — зазначає автор

Він підкреслює, що робота вкрай небезпечна: збитий дрон може вибухнути поруч або впасти на житлову зону. Тому пілоти підбирають безпечні ділянки, щоб мінімізувати ризики для мирного населення.

Раніше в ніч на 30 липня (з 22:30 29 липня) Росія випустила по Україні 78 ударних БПЛА типу «Шахед» і безпілотників-імітаторів різних типів.

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