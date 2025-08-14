РФ стягивает бронетехнику и БК на Запорожское направление

Один из тралов с бронетехникой.

Россия продолжает переброску военной бронетехники (класса БТР/БМП) и грузовиков с боекомплектом на Запорожское направление. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко.



По его словам, по сравнению с выходными интенсивность несколько снизилась, однако перемещения остаются значительными. Только за минувшие сутки зафиксировано более 15 тралов с бронетехникой.



Андрющенко считает, что такая активность указывает на возможную подготовку наступательных действий именно в этом секторе фронта.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении враг совершил одну попытку продвижения в районе Малиновки. На Ореховском направлении российские войска атаковали вблизи населённого пункта Плавни.