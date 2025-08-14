РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок

Один із тралів із бронетехнікою.

Росія продовжує перекидання військової бронетехніки (класу БТР/БМП) і вантажівок з боєкомплектом на Запорізький напрямок. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.



За його словами, порівняно з вихідними інтенсивність дещо знизилася, проте переміщення залишаються значними. Тільки за минулу добу зафіксовано понад 15 тралів з бронетехнікою.



Андрющенко вважає, що така активність вказує на можливу підготовку наступальних дій саме в цьому секторі фронту

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Гуляйпільському напрямку ворог зробив одну спробу просування в районі Малинівки. На Оріхівському напрямку російські війська атакували поблизу населеного пункту Плавні.