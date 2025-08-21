Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

21 августа 2025, 16:05

Оккупанты ударили по американскому заводу Flex в Мукачево: количество пострадавших возросло до 19

Премьер-министр отреагировала на удар по заводу FLEX. Фото: Юлия Свириденко Премьер-министр отреагировала на удар по заводу FLEX. Фото: Юлия Свириденко

Российская армия ночью 21 августа обстреляла Мукачево Закарпатской области. В результате ракетного удара по американскому заводу Flex International количество пострадавших возросло до 19 человек. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Меня поразили масштаб инвестиций, технологичность и сила этого предприятия. И куда бы мы ни приезжали в командировки за границу — в Японию, Берлин или другие города — везде встречали бытовую электронику, сделанную здесь. Сделанную в Украине. Враг решил «освободить» Украину от кофемашин», — отметил он.

Свириденко уточнила, что на момент атаки на заводе находились 600 работников. Благодаря отработанным мерам реагирования работники вовремя спустились в укрытие. По ее словам, это спасло жизни, ни одного погибшего.

Ранее мы писали, что ночью 21 августа в Мукачево, где расположен аэродром и завод по производству электроники, российские войска применили ракеты «Кинжал» и «Калибр». После удара возник сильный пожар. На предприятии могли находиться сотрудники ночной смены. 

