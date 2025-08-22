Оккупанты убили депутата сельского совета в результате обстрела в Константиновке

В результате утреннего обстрела армии РФ по Константиновке погибли два человека, среди них — депутат сельского совета Таган Игорь Викторович. Об этом сообщили в пресс-службе Ильиновской сельской объединенной территориальной громаде.



Как отмечается, атака произошла в 11:30.



«Отзывчивый, настойчивый, работящий и безотказный человек. Он всегда заботился о нуждах своих людей и до последнего момента старался им помогать», — говорится в сообщении.



Депутатский состав совета, председатель Маринич В. А. выражают соболезнования родным и близким погибшего.



Напомним, 22 августа российские оккупационные войска несколько раз обстреливали Константиновку Донецкой области. В городе повреждены дома, вспыхнули пожары. Известно о двух погибших.

