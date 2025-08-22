Окупанти вбили депутата сільської ради внаслідок обстрілу у Костянтинівці

Внаслідок ранкового обстрілу армії РФ по Костянтинівці загинули двоє людей, серед них — депутат сільської ради Таган Ігор Вікторович. Про це повідомили у пресслужбі Іллінівської сільської об'єднаної територіальної громади.



Як зазначається, атака сталася об 11:30.



«Чуйна, наполеглива, працьовита і безвідмовна людина. Він завжди дбав про потреби своїх людей і до останнього моменту намагався їм допомагати», — йдеться у повідомленні.



Депутатський склад ради, голова Маринич В. А. висловлюють співчуття рідним та близьким загиблого.



Нагадаємо, 22 серпня російські окупаційні війська кілька разів обстрілювали Костянтинівку Донецької області. У місті пошкоджено будинки, спалахнули пожежі. Відомо про двох загиблих.

