Украина получила от ЕС два транша на общую сумму 4,05 млрд евро — Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: kmu.gov

Украина получила от Европейской комиссии 4,05 млрд евро, из них 1 млрд в рамках ERA Loans и 3,05 млрд — в рамках Ukraine Facility. Об этом сегодня сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Украина получила EUR 4,05 млрд — EUR 1 млрд в рамках ERA Loans, профинансированных из замороженных российских активов, и EUR 3,05 млрд в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции. Эта поддержка укрепляет как государственный бюджет, так и процесс восстановления», — написала она в телеграм-канале в пятницу.

Она поблагодарила европейских партнеров.

«Вместе мы уверенно движемся к будущему Украины в сильной и объединенной Европе», — добавила Свириденко.