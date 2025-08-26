Звезду «Игры престолов» Колокольникова признали угрозой нацбезопасности Украины

Российский актер Юрий Колокольников

Российский актер Юрий Колокольников, известный зрителям по роли в сериале «Игра престолов», внесен Министерством культуры и информационной политики Украины в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ведомство.

Основанием для включения артиста в перечень стало его участие в кинопроектах, профинансированных из государственного бюджета России. В приказе Минкульта отмечается, что Колокольников принимал участие в пропагандистских фильмах и тем самым способствовал распространению кремлевской идеологии.

Актер активно снимался и в международных проектах. Он появлялся в «Тенете» Кристофера Нолана, «Поймать с поличным» Даррена Аронофски, сериале «Белый лотос» Майка Уайта и, конечно, в культовой «Игре престолов».

Сообщается, что в украинском «черном списке» — 248 персон. Для сравнения: в 2022 году туда внесли четверых россиян, в 2023-м — троих, в 2024-м — 23-х. В этом году из перечня исключили российского юмориста Максима Галкина.