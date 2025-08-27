В «ДНР» пообещали выплатить долги шахтерам, но сумму задолженности скрыли

Группировка «ДНР» заявила о погашении задолженности перед шахтерами на оккупированной территории Донецкой области. Однако оккупанты не назвали сумму долга перед донецкими горняками.



Местные СМИ, подконтрольные группировке сообщили лишь о том, что долги по зарплате перед шахтерами накапливались с марта по август 2025 года.



«Под особым контролем главы "ДНР" и благодаря упорной работе федеральных и региональных органов власти были выделены средства на погашение задолженности по заработной плате перед трудящимися предприятий угольной отрасли "ДНР". 27 августа 2025 года денежные средства, необходимые для погашения задолженности по заработной плате за март — июль 2025 года начали поступать на расчетные счета предприятий», — заявили в группировке.



День шахтера в оккупированном Донецке по советской традиции будут отмечать, как и прежде, в последнее воскресенье августа. В этом году праздник выпадает на 31 число.



В последнее воскресенье августа дончане также празднуют день города Донецка. В этом году городу исполняется 156 лет.

В течение минувшего дня, 26 августа, российские военные целенаправленно обстреливали объекты энергетической инфраструктуры в Добропольской громаде Покровского района Донецкой области. Под атакой РФ находились все шахты Добропольской громады.