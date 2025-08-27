Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В «ДНР» пообещали выплатить долги шахтерам, но сумму задолженности скрыли

27 августа 2025, 22:39

В «ДНР» пообещали выплатить долги шахтерам, но сумму задолженности скрыли

Группировка «ДНР» заявила о погашении задолженности перед шахтерами на оккупированной территории Донецкой области. Однако оккупанты не назвали сумму долга перед донецкими горняками.

Местные СМИ, подконтрольные группировке сообщили лишь о том, что долги по зарплате перед шахтерами накапливались с марта по август 2025 года.

«Под особым контролем главы "ДНР" и благодаря упорной работе федеральных и региональных органов власти были выделены средства на погашение задолженности по заработной плате перед трудящимися предприятий угольной отрасли "ДНР". 27 августа 2025 года денежные средства, необходимые для погашения задолженности по заработной плате за март — июль 2025 года начали поступать на расчетные счета предприятий», — заявили в группировке.

День шахтера в оккупированном Донецке по советской традиции будут отмечать, как и прежде, в последнее воскресенье августа. В этом году праздник выпадает на 31 число.

В последнее воскресенье августа дончане также празднуют день города Донецка. В этом году городу исполняется 156 лет.

В течение минувшего дня, 26 августа, российские военные целенаправленно обстреливали объекты энергетической инфраструктуры в Добропольской громаде Покровского района Донецкой области. Под атакой РФ находились все шахты Добропольской громады.

ТЕГИ

Прочее
долги по зарплате День шахтера
Организации
ДНР
Места
Донецк

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:39
В «ДНР» пообещали выплатить долги шахтерам, но сумму задолженности скрыли
22:21
В группировке «ЛНР» женщину приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене»
16:57
В оккупированном Донецке владельцу кафе оштрафовали за фотографию боксера Усика
16:40
На оккупированной Луганщине миллионные долги по зарплате и завышенные начисления по ЖКХ
10:58
Российские силовики задержали «первую заместительницу министра строительства ДНР» Юлию Мерваезову – росСМИ
09:17
Жителя оккупированного Донецка ФСБ обвиняет в подготовке диверсий по заданию СБУ
22:07
На оккупированной Луганщине школьники будут изучать российские «произведения» о войне против Украины – ОВА
19:58
«Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» женщине, которую оккупанты обвиняют в «шпионаже» за военными РФ
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:47
Группировка «ДНР» теперь оставляет без воды жилье, признанное «бесхозным»
14:04
Украинцы в оккупации могут защитить себя в интернете
10:54
В Джанкое и Красногвардейском зафиксированы удары по железнодорожной инфраструктуре
09:01
Россия усиливает присутствие на Бердянском направлении — Андрющенко
07:18
Путин может уволить главу «ДНР» Пушилина из-за водного кризиса в Донецке — СМИ
18:34
На оккупированной Луганщине в школах начнут изучать новый предмет: над его разработкой работает РПЦ – ОВА
14:46
Россия дала «зеленый свет» на вывоз украинских ресурсов из портов оккупированных Мариуполя и Бердянска
14:24
На оккупированной Луганщине сотни тысяч людей остались без воды — ОВА
13:40
Пропагандист из Волновахи: 12 лет за фейки и службу оккупантам
13:09
Луганские прокуроры доказали вину организатора мобилизации для РФ
10:59
Икона со взрывчаткой: ФСБ в оккупированном Крыму задержала женщину, которая якобы собиралась подорвать силовиков
все новости
23:15
В Киеве упал российский дрон: подробности
22:58
Киевляне готовятся к ночи в метро из-за угрозы дронов
22:39
В «ДНР» пообещали выплатить долги шахтерам, но сумму задолженности скрыли
22:21
В группировке «ЛНР» женщину приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене»
21:44
На границе Запорожской и Днепропетровской областей идут тяжелые бои
20:50
Зеленский назначил Стефанишину послом Украины в США
19:57
В Ровенскую область прибыл шестой эвакуационный поезд из Донбасса
19:02
Северск на линии огня: угроза окружения и битва за город
18:30
Дроны 18-й Славянской бригады накрыли позиции оккупантов
17:30
Генштаб: ожесточенные бои идут под Лиманом и Новопавловкой
16:57
В оккупированном Донецке владельцу кафе оштрафовали за фотографию боксера Усика
16:55
Россия распространяет фейк о «подготовке Украиной провокаций с ядовитыми веществами» на Донетчине – ЦПД
16:40
На оккупированной Луганщине миллионные долги по зарплате и завышенные начисления по ЖКХ
16:37
Переселенцы, лишившиеся жилья на оккупированных территориях, смогут получить помощь. Какая сумма предусмотрена
16:11
Четыре авиабомбы сбросили россияне на Константиновку: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры — ГВА
16:07
Эвакуационный экипаж чуть не попал под российский обстрел в Константиновке
16:06
Российская армия обстреляла Иверское на Донетчине: возникли пожары, спасатели обнаружили тело мужчины
15:55
Некачественная форма, исчезнувший дизель и фиктивные выплаты: у военных украли 248 миллионов гривен
15:36
Войска РФ стирают с лица земли Доброполье и Белозерское: как оттуда вывозят людей, рассказал волонтер
14:51
Трамп убедил Орбана снять возражения против вступления Украины в ЕС — Politico
все новости
ВИДЕО
Киевляне готовятся к ночи в метро из-за угрозы дронов Киевляне готовятся к ночи в метро из-за угрозы дронов
27 августа, 22:58
Скриншот видео В группировке «ЛНР» женщину приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене»
27 августа, 22:21
Скриншот видео На границе Запорожской и Днепропетровской областей идут тяжелые бои
27 августа, 21:44
Скриншот видео «Новости Донбасса» Северск на линии огня: угроза окружения и битва за город
27 августа, 19:02
Скриншот видео 18-й Славянской бригады НГУ Дроны 18-й Славянской бригады накрыли позиции оккупантов
27 августа, 18:30
Последствия российского обстрела города Константиновка Донецкой области днём 27 августа. Фото: ГВА Четыре авиабомбы сбросили россияне на Константиновку: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры — ГВА
27 августа, 16:11
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор