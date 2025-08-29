Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Из Константиновской громады на Донетчине эвакуировали еще 20 человек

29 августа 2025, 15:48

Из Константиновки 29 августа эвакуировали 20 жителей громады. Фото: Константиновская ГВА Из Константиновки 29 августа эвакуировали 20 жителей громады. Фото: Константиновская ГВА

В пятницу, 29 августа, еще двадцать жителей Константиновской громады Донецкой области эвакуированы из зоны боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.

«Константиновская городская военная администрация спасла и передала волонтерам благотворительных организаций ВостокЅОЅ и «Ангелы Спасения» еще 20 жителей громады, которые обеспечат их дальнейшее перемещение и оказание необходимой помощи на новом месте жительства», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что от села Андреевка Донецкой области до линии боевых действий менее 10 км. Эвакуация местного населения продолжается. Недавно полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировал пятерых детей. 

