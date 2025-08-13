На Донетчине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из города Белозерское и еще 13 населенных пунктов

Эвакуация в Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

Начинается принудительная эвакуация семей с детьми из города Белозерское. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, принудительную эвакуацию семей с детьми также объявили из сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое и Нововодяное Белозерской громады, поселка Свягогоровка, сел Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской громады.



«Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области. Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находятся 1150 детей. Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОВА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины», – рассказал Филашкин.

