«Белые ангелы» эвакуировали пятерых детей из села Андреевка Донецкой области

В Андреевке продолжается эвакуация. Фото: скриншот

От села Андреевка Донецкой области до линии боевых действий менее 10 км. Эвакуация местного населения продолжается. Недавно полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировал пятерых детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Не за себя страшно — за детей», — рассказала мама пятерых детей, самому маленькому из которых 10 лет.



Кроме того, полицейские эвакуировали пожилых супругов, один из них имеет инвалидность. Пара решила уехать после прямого попадания снаряда в соседний дом.



В Андреевской громаде остается около 1000 человек.



Ранее мы писали, что волонтер Богдан Зуяков рассказал, что 14 августа днем вывез лежачую женщину, которая нуждалась в медицинской помощи, из села Андреевка Донецкой области. Женщина имела ряд заболеваний.

