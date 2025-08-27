Эвакуационный экипаж чуть не попал под российский обстрел в Константиновке

В Константиновке продолжается эвакуация местного населения, недавно в эвакуационный экипаж почти попал российский FPV-дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Гуманитарной миссии «Проліска».



«Наш экипаж был атакован российскими FPV-дронами. Более десятка разнообразных дырочек в корпусе. На въезде в город увидели горящую легковушку. Подъехали поближе, думали оказать помощь, если есть пострадавшие. И в это время увидели атакующий нас дрон. Слава Богу и РЕБу дрон не попал в нас, а попал в нескольких метрах на обочине, может пять, может десять метров», — рассказал волонтер.



Как отмечается, обломками от взрыва был поврежден автомобиль со стороны водителя, а также пробито колесо.



Однако волонтер рассказал, что он с командой вернулся в Дружковку, а потом они снова поехали в город на эвакуацию.







Ранее мы писали, что от села Андреевка Донецкой области до линии боевых действий менее 10 км. Эвакуация местного населения продолжается. Недавно полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировал пятерых детей.

