27 августа 2025, 16:07

Эвакуационный экипаж чуть не попал под российский обстрел в Константиновке

27 августа 2025, 16:07

В Константиновке продолжается эвакуация местного населения, недавно в эвакуационный экипаж почти попал российский FPV-дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Гуманитарной миссии «Проліска».

«Наш экипаж был атакован российскими FPV-дронами. Более десятка разнообразных дырочек в корпусе. На въезде в город увидели горящую легковушку. Подъехали поближе, думали оказать помощь, если есть пострадавшие. И в это время увидели атакующий нас дрон. Слава Богу и РЕБу дрон не попал в нас, а попал в нескольких метрах на обочине, может пять, может десять метров», — рассказал волонтер.

Как отмечается, обломками от взрыва был поврежден автомобиль со стороны водителя, а также пробито колесо.

Однако волонтер рассказал, что он с командой вернулся в Дружковку, а потом они снова поехали в город на эвакуацию.



Ранее мы писали, что от села Андреевка Донецкой области до линии боевых действий менее 10 км. Эвакуация местного населения продолжается. Недавно полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировал пятерых детей

Последствия российского обстрела города Константиновка Донецкой области днём 27 августа. Фото: ГВА Четыре авиабомбы сбросили россияне на Константиновку: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры — ГВА
27 августа, 16:11
Российские войска продолжают обстреливать Константиновку. Архивное фото Константиновка под российским обстрелом: горит «Космос»
27 августа, 12:27
Подрыв здания с оккупантами на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ дронами подорвали здания с российскими военными на Лиманском направлении: кадры
27 августа, 11:57
Стив Уиткофф. Фото: CNN Представители РФ вынесли мирное предложение по Донецкой области — Уиткофф
27 августа, 11:39
Стив Уиткофф. Фото: CNN В Вашингтоне надеются, что война в Украине закончится до конца текущего года — Уиткофф
27 августа, 10:07
Иллюстративное фото Жителя оккупированного Донецка ФСБ обвиняет в подготовке диверсий по заданию СБУ
27 августа, 09:17
