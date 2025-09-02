Сын подозреваемого в убийстве нардепа Парубия погиб в Бахмуте

Сын подозреваемого в убийстве Парубия служил в ВСУ и погиб в Бахмуте. Фото: «Следствие. Инфо»

Подозреваемый в убийстве народного депутата Андрея Парубия, Михаил Сцельников, хочет, чтобы его обменяли на украинских военнослужащих, которые находятся в российском плену. Он хочет найти тело своего сына. Как стало известно, его сын погиб на фронте в мае 2023-го в Бахмуте Донецкой области. Об этом передает «Следствие. Инфо».



Официально Михаил-Виктор Сцельников пропал без вести в 2023 году. Эту информацию также подтвердила пресс-офицерка 93-й ОМБр Ирина Рыбакова.



По ее словам, Сцельников с позывным «Лемберг» воевал в разведке 3-го мехбата и погиб в мае 2023-го в Бахмуте. Он считается пропавшим с 20 мая 2023 года.



Кроме того, мама Михаила-Виктора написала книгу о сыне «Лемберг: мамочка, ну не плачь».



Напомним, Парубия застрелили днем 30 августа во Франковском районе Львова. По данным СМИ, убийца, одетый в форму курьера службы доставки, напал на политика на улице — он несколько раз выстрелил ему в спину, после чего скрылся с места преступления на электрическом велосипеде. Парубий умер до приезда медиков. Возле его тела нашли семь гильз.



Кроме того, правоохранительные органы спустя 36 часов с момента убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия задержали подозреваемого в Хмельницкой области. Также в сети появились первые фото задержания.



1 сентября задержанному 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия по двум статьям.



Кроме того, 2 сентября в суд привезли подозреваемого в убийстве политика Андрея Парубия. Фигурант успел пообщаться с украинской прессой и подтвердил, что убил экс-главу Верховной Рады.

