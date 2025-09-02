Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Син підозрюваного у вбивстві нардепа Парубія загинув у Бахмуті

02 вересня 2025, 17:39

Син підозрюваного у вбивстві нардепа Парубія загинув у Бахмуті

Син підозрюваного у вбивстві Парубія служив у ЗСУ та загинув у Бахмуті. Фото: «Слідство. Інфо» Син підозрюваного у вбивстві Парубія служив у ЗСУ та загинув у Бахмуті. Фото: «Слідство. Інфо»

Підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія Михайло Сцельніков хоче, щоб його обміняли на українських військовослужбовців, які перебувають у російському полоні. Він хоче знайти тіло свого сина. Як стало відомо, його син загинув на фронті у травні 2023-го у Бахмуті Донецької області. Про це повідомляє «Слідство. Інфо».

Офіційно Михайло-Віктор Сцельніков зник безвісти у 2023 році. Цю інформацію також підтвердила пресофіцерка 93-го ОМБр Ірина Рибакова.


Син підозрюваного у вбивстві Парубія служив у ЗСУ та загинув у Бахмуті. Фото: «Слідство. Інфо»

За її словами, Сцельніков з позивним «Лемберґ» воював у розвідці 3-го мехбату та загинув у травні 2023-го у Бахмуті. Він вважається зниклим з 20 травня 2023 року.

Крім того, мама Михайла-Віктора написала книгу про сина «Лемберґ: матусю, ну не плач».


Син підозрюваного у вбивстві Парубія служив у ЗСУ та загинув у Бахмуті. Фото: «Слідство. Інфо»

Нагадаємо, Парубія застрелили вдень 30 серпня у Франківському районі Львова. За даними ЗМІ, вбивця, одягнений у форму кур'єра служби доставки, напав на політика на вулиці — він кілька разів вистрілив йому в спину, після чого втік з місця злочину електричним велосипедом. Парубій помер до приїзду медиків Біля його тіла знайшли сім гільз.

Крім того, правоохоронці через 36 годин з моменту вбивства колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія затримали підозрюваного у Хмельницькій області. Також у мережі з'явилися перші фото затримання.

1 вересня затриманому 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія за двома статтями.

Крім того, 2 вересня до суду привезли підозрюваного у вбивстві політика Андрія Парубія. Фігурант встиг поспілкуватися з українською пресою та підтвердив, що вбив екс-главу Верховної Ради.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Андрій Парубій
Події
Вбивство
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:57
У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
15:33
З РФ та окупації повернули ще одну групу українських дітей
11:30
Партизани порушили логістику окупантів під Дебальцевим
11:24
На окупованій Донеччині майже 3000 осіб оштрафовано російськими судами за порушення комендантської години
10:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:43
18-а Слов'янська бригада НГУ: Росія знищила канал «Сіверський Донець–Донбас»
08:59
Російські війська проводять ротацію між Донбасом та Херсонщиною
18:40
ГУР і Спротив знищили командний пункт 35-ї армії РФ на Запоріжжі
17:45
У будівлі IT-хабу захопленого Маріуполя функціонуватиме музей «сво»
17:14
У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ
15:46
У школах Луганщини навчатимуться майже 17 тисяч дітей
15:21
Під дулом автомата: як починається «навчальний рік» у Приазов'ї
13:39
У Криму половина шкільних автобусів без водіїв через мобілізацію
11:51
В окупованому Маріуполі пенсіонерка віддала шахраям 380 тисяч рублів
11:01
ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
10:27
У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля
16:42
Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
11:40
Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
07:30
Окупанти не поділили позиції: 21 вбитий та 17 поранених
11:46
В окупованому Маріуполі кількість учнів шкіл скоротилася більш ніж удвічі, першокласників — майже втричі: міськрада
усі новини
18:06
До Рівненської області прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини
17:57
У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
17:49
Звільнення Удачного та Новоекономічного зменшить тиск на Покровськ та Мирноград – ЗСУ
17:39
Син підозрюваного у вбивстві нардепа Парубія загинув у Бахмуті
17:27
Поліцейський з Києва перевозив «ухилянтів» до кордону під виглядом спецназу
17:19
ЗСУ не дали військам РФ прорвати оборону на двох напрямках у Донецькій області: знищена техніка окупантів
17:15
Ердоган: Путін і Зеленський поки не готові до зустрічі
17:08
Армія РФ запустила по Україні дрони: ППО збила 48 цілей
17:05
Обвинувачений у розстрілі українських полонених став міністром у російському Дагестані
16:57
Російська армія окупувала село біля кордону Донецької та Дніпропетровської областей – DeepState
16:54
ЗСУ завдали удару по підкріпленню російських військ у Тьоткіно
16:50
Окупанти поранили фельдшера на Лиманщині
16:18
На Донеччині пошкоджено лісництво внаслідок російських атак
16:07
В'язня Азовсталі Євгена Капустяна засуджено на 18 років і він не потрапляє в обміни військовополонених
16:04
На Донеччині перші сім'ї першокласників вже отримали «Пакунок школяра» вартістю 5000 гривень — ОВА
15:33
З РФ та окупації повернули ще одну групу українських дітей
14:46
Путін запропонував перекрити Україні газ та світло
14:44
ЗСУ знищили пункт постійної дислокації одного з військових підрозділів РФ
14:19
Росія та Китай підписали меморандум про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2»
14:10
Уламки збитого російського БПЛА потрапили на територію дитсадка в Києві
усі новини
ВІДЕО
Місце удару по техніці ЗС РФ. У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
02 вересня, 17:57
Удар ПС ЗСУ по армії РФ у Тьоткіно. ЗСУ завдали удару по підкріпленню російських військ у Тьоткіно
02 вересня, 16:54
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент РФ Володимир Путін. Скріншот Путін запропонував перекрити Україні газ та світло
02 вересня, 14:46
Полум’я у бліндажі підрозділу РФ після влучання ЗСУ. ЗСУ знищили пункт постійної дислокації одного з військових підрозділів РФ
02 вересня, 14:44
Підозрюваний у вбивстві нардепа Парубія визнав свою провину. Фото: Верховна Рада України/Facebook) Вбивство нардепа Андрія Парубія: підозрюваний визнав свою провину
02 вересня, 13:42
Скріншот відео. Джерело: Генштаб ЗСУ Сили оборони звільнили село Удачне на Покровському напрямку
02 вересня, 12:13
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір