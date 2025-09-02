Син підозрюваного у вбивстві нардепа Парубія загинув у Бахмуті

Син підозрюваного у вбивстві Парубія служив у ЗСУ та загинув у Бахмуті. Фото: «Слідство. Інфо»

Підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія Михайло Сцельніков хоче, щоб його обміняли на українських військовослужбовців, які перебувають у російському полоні. Він хоче знайти тіло свого сина. Як стало відомо, його син загинув на фронті у травні 2023-го у Бахмуті Донецької області. Про це повідомляє «Слідство. Інфо».



Офіційно Михайло-Віктор Сцельніков зник безвісти у 2023 році. Цю інформацію також підтвердила пресофіцерка 93-го ОМБр Ірина Рибакова.



Син підозрюваного у вбивстві Парубія служив у ЗСУ та загинув у Бахмуті. Фото: «Слідство. Інфо»



За її словами, Сцельніков з позивним «Лемберґ» воював у розвідці 3-го мехбату та загинув у травні 2023-го у Бахмуті. Він вважається зниклим з 20 травня 2023 року.



Крім того, мама Михайла-Віктора написала книгу про сина «Лемберґ: матусю, ну не плач».



Нагадаємо, Парубія застрелили вдень 30 серпня у Франківському районі Львова. За даними ЗМІ, вбивця, одягнений у форму кур'єра служби доставки, напав на політика на вулиці — він кілька разів вистрілив йому в спину, після чого втік з місця злочину електричним велосипедом. Парубій помер до приїзду медиків Біля його тіла знайшли сім гільз.



Крім того, правоохоронці через 36 годин з моменту вбивства колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія затримали підозрюваного у Хмельницькій області. Також у мережі з'явилися перші фото затримання.



1 вересня затриманому 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія за двома статтями.



Крім того, 2 вересня до суду привезли підозрюваного у вбивстві політика Андрія Парубія. Фігурант встиг поспілкуватися з українською пресою та підтвердив, що вбив екс-главу Верховної Ради.

