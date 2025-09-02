В Ровенскую область прибыл очередной эвакуационный поезд из Донетчины

Эвакуация в Донецкой области продолжается. Фот: ГСЧС

Из Донетчины эвакуировались в Ровенскую область 22 вынужденных переселенцев, среди них — трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«На железнодорожном вокзале людей встретили спасатели, полицейские, медики и волонтеры Украинского Красного Креста. Предоставили необходимую помощь с вещами, медицинскую и психологическую поддержку», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что это уже девятый эвакуационный поезд, который прибыл в этот регион в этом году.



Ранее мы писали, что 29 августа еще двадцать жителей Константиновской громады Донецкой области эвакуированы из зоны боевых действий.

