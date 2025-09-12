Оккупанты утром сбросили авиабомбы на Краматорскую громаду: есть раненая

Российские военные утром, 12 сентября, ударили по Краматорской громаде Донецкой области. Россияне использовали четыре авиационные бомбы ФАБ-250 с УМПК. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«Одно из попаданий произошло по открытой местности, в результате чего повреждены 3 многоэтажки и ранена женщина 1970 года рождения», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что еще три попадания пришлись на промышленную территорию.



Ранее мы писали, что уУтром 12 сентября, приблизительно в 9:35, жители Краматорска Донецкой области сообщили о появлении в небе разведывательного БПЛА, что указывало на возможную угрозу применения КАБов.

