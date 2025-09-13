Росія вдарила «Смерчем» по Костянтинівці

Російська армія вночі в суботу, 13 вересня, обстріляла прифронтове місто Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ударів багато пошкоджень. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 01:00 відбувся ворожий обстріл трьома ракетами з РСЗВ «Смерч» у місті Костянтинівці. Постраждалих відсутні», — зазначив він.



За словами Горбунова, пошкоджено п'ять фасадів багатоквартирних будинків, п'ять фасадів приватних будинків, фасад магазину, фасад аптеки.



Раніше ми писали, що окупаційні війська ввечері 12 вересня двічі вдарили по Слов'янську на Донеччині. Внаслідок обстрілів є пошкодження.

