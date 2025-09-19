МіГ-29 ЗСУ завдав удару по морпіхах РФ бомбою HAMMER на півдні

Удар по місцю накопичення штурмових груп РФ.

Український фронтовий винищувач МіГ-29 на півдні завдав удару по російських морських піхотинцях. Відео удару опублікували українські військові льотчики у блозі «Соняшник».



Пілот ЗСУ застосував високоточне озброєння — керовану авіабомбу AASM HAMMER по скупченню штурмових груп російських військових.



«Щоб так вільно вдень не бігали по нашій землі», — йдеться в підписі до відео.



Нагадаємо, МіГ-29 ЗСУ вдарив бомбою HAMMER по скупченню окупантів.