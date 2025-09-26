Российское командование отправило в «яму» жителя Донетчины, который с 2015 года воевал против Украины – СМИ

Пророссийский боевик Александр Пруглов. Фото: ASTRA

Жителя Донецкой области Александра Пруглова, разыскиваемого Украиной за госизмену и участие в войне как минимум с 2015 года, вместо лечения собственное командование отправило в «яму» на Запорожье. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA.



Уроженец города Курахово воевал против Украины на стороне РФ как минимум с 2015 года в составе батальона пророссийских боевиков «Восток», следует из его социальных сетей, а также из информации правоохранительных органов Украины.



По словам его супруги Екатерины, повторно мужчину мобилизовали в феврале 2022-го, а в мае того же года перевели в воинскую часть 43057 как добровольца.



«Пятерым новобранцам предложили подписать соглашение на участие в «специальной военной операции» и прошение на заключение контракта, но фактически контракт так и не был оформлен. Его направляли на боевые задания, при этом выплачивали только оклад, а боевые выплаты отсутствовали», – сказала она.



В июле 2022 года Пруглова отпустили на сутки домой. Из-за отношения командования он решил не возвращаться в часть, а лечить Гепатит C, о чем и сообщил командирам. В ноябре Пруглов попал в ДТП, теперь его рука плохо функционирует. На октябрь у боевика назначена плановая операция.



7 сентября 2025 года военная полиция РФ забрала мужчину и отправила в первую военную комендатуру. Его направили обратно в часть без прохождения военно-врачебной комиссии. По информации семьи, Пруглова определили в состав подразделения штурмовиков.



«Он мне позвонил поздно вечером, сказал, что подъехала военная полиция и хочет его забрать. Я вышла уже было 11, ну, начало 12-го. Я прибежала, спрашиваю, что мне делать, куда везут, как быть, ведь он находится на лечении. Мне ответили, что его везут в первую комендатуру, назвали адрес, показали, как туда доехать и попросили, чтобы до 11 часов утра я привезла все документы о лечении. Я им все привезла в 10 часов, как мне и было сказано. Документы у меня приняли, приложили к его личным вещам. А его все равно увезли в Запорожскую область. Это все, что он знал», — рассказала ASTRA Екатерина.



Женщина утверждает, что сейчас он находится в «яме» в оккупированном селе Раздол Запорожской области. Связи с мужем у нее нет. О том, что он именно в Раздоле, Екатерине сообщила незнакомая ей ранее жена военнослужащего, которого также там содержат.



Согласно утекшим в сеть базам данных, которые изучила ASTRA, Пруглов находится в розыске в Украине. В 2023 году Пруглову сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 2 ст. 111 (госизмена), ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконном вооруженном формировании, созданном на временно оккупированной территории), ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом), ч. 4 ст. 260 (участие в вооруженной группе, не предусмотренной законами Украины, и нападении ею на предприятия, учреждения, организации или граждан) УК Украины.

