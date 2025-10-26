ВСУ опровергли фейки о захвате Вербового и Березового в Днепропетровской области

Фото: 20-й армейский корпус ВСУ

В социальных сетях вновь распространяются сообщения о якобы захвате российскими войсками населенных пунктов Вербовое и Березовое Днепропетровской области, заявили в 20-м армейском корпусе Вооруженных сил Украины.

Военные официально опровергли эти заявления, подчеркнув, что информация не соответствует действительности.

Силы Обороны Украины полностью контролируют ситуацию и решительно отражают атаки противника. Несмотря на постоянные обстрелы и штурмы со стороны российских оккупантов, линия боевого соприкосновения остается под контролем украинских подразделений.



Украинская артиллерия и другие средства поражения продолжают наносить комплексные удары по живой силе и технике захватчиков.



Столкнувшись с серьезными потерями, противник активно распространяет ложные сведения, пытаясь вызвать панику и подорвать доверие в украинском обществе.

Напомним, подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.