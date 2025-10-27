Украину атаковали 100 дронов: сбито 66, атака продолжается

В ночь на 27 октября (с 18:30 26 октября) противник атаковал Украину 100 ударными БПЛА типов «Шахед», «Гербера» и других. Около 70 из них — «Шахеды».



По предварительным данным, по состоянию на 09:00 силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 66 вражеских дронов типов «Шахед», «Гербера» и других — на севере, юге и востоке страны.







Зафиксированы попадания 26 ударных БПЛА в девяти локациях. Атака продолжается — в небе остаются вражеские беспилотники. Жителей просят соблюдать правила безопасности.

Напомним, 26 октября, российские войска нанесли удар по центру города Дружковка Донецкой области.