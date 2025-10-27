Україну атакували 100 дронів: збито 66, атака триває

У ніч на 27 жовтня (з 18:30 26 жовтня) противник атакував Україну 100 ударними БПЛА типів «Шахед», «Гербера» та інших. Близько 70 із них — «Шахеди».



За попередніми даними, станом на 09:00 силами протиповітряної оборони збито або придушено 66 ворожих дронів типів «Шахед», «Гербера» та інших — на півночі, півдні та сході країни.







Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА в дев'яти локаціях. Атака триває — у небі залишаються ворожі безпілотники. Мешканців просять дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, 26 жовтня, російські війська завдали удару по центру міста Дружківка Донецької області.