Силы Обороны оттеснили армию РФ под Покровском
28 октября 2025, 14:26

Силы Обороны оттеснили армию РФ под Покровском

OSINT-проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий и зафиксировал продвижение ВСУ и оккупантов на нескольких направлениях.

Согласно данным аналитиков, Силы Обороны Украины отбросили российские войска в районах населенных пунктов Кучеров Яр и Новое Шахово в Покровском районе Донецкой области.

В то же время противник смог продвинуться вблизи населенных пунктов Зверево Покровского района Донецкой области и Степовая Новоселка Купянского района Харьковской области.

«Карта обновлена. Силы Обороны Украины оттеснили противника у Кучерового Яра и Нового Шахового. Враг продвинулся вблизи Зверевого и Степовой Новоселки», — сообщили аналитики проекта DeepState.

Ранее мы писали, что cитуация вокруг фронтового города Покровск в Донецкой области значительно усугубилась за последние недели. Причиной этого стало проникновение отдельных групп российских оккупантов в город.

 

