Сили Оборони відтіснили армію РФ під Покровськом

OSINT-проєкт DeepState оновив інтерактивну карту бойових дій та зафіксував просування ЗСУ та окупантів на кількох напрямках.



За даними аналітиків, Сили Оборони України відкинули російські війська у районах населених пунктів Кучерів Яр та Нове Шахове у Покровському районі Донецької області.

Скріншот: DeepState

Водночас, противник зміг просунутися поблизу населених пунктів Звірово у Покровському районі Донецької області та Степова Новосілка у Куп'янському районі Харківської області.

Скріншот: DeepState



«Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового. Ворог просунувся поблизу Звірового та Степової Новосілки», — повідомили аналітики проєкту DeepState.

Раніше ми писали, що ситуація навколо фронтового міста Покровськ у Донецькій області значно ускладнилась за останні тижні. Причиною цього стало проникнення окремих груп російських окупантів до міста.